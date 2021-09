"Aufgrund unserer starken Marktstellung in den einzelnen Bereichen waren wir über die ganze Gruppe gesehen in der Lage, die höheren Rohmaterialkosten - wenn auch zeitversetzt innert zwei bis drei Monaten - an die Endkunden weiterzugeben."von Bob Buchheit Moneycab.com: Herr Baumgartner, wieviel Rückenwind werden Ihnen die nun weltweit anlaufenden Infrastrukturinvestitionen geben? Heinz Baumgartner: Wir gehen davon aus, dass wir vor allem in den Bereichen Transport und Industrie sowie in der Architektur mit unseren Aluminiumverbundplatten für Fassaden von öffentlichen Gebäuden und Hochhäusern profitieren werden.

