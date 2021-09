Die Analysten der NordLB haben das Kursziel für die Aktien von Tui nach Quartalszahlen von 3,00 auf 2,70 Euro gesenkt und die Bewertung auf VERKAUFEN belassen. "Die Delta-Variante des Coronavirus sorgt für eine deutlich langsamere Erholung als noch zum Halbjahresbericht angenommen", so die Experten in einer am Freitag veröffentlichten Studie. Infolge von Reise-Restriktionen seien die aktuellen Zahlen des Touristikkonzerns "recht dürftig", wobei der abermals positive operative Cashflow positiv heraussteche. ...

