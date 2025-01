© Foto: Jae C. Hong/AP/dpa

Top-Jahr mit Hammerzahlen für Tesla in China 2024. Aber kann der Elektroauto-Hersteller aus den USA die Serie auch in diesem Jahr fortsetzen?Die Verkäufe in China des Elektroauto-Herstellers Tesla stiegen im letzten Jahr auf ein Rekordhoch. Analysten zufolge könnte es jedoch schwierig werden, diese Leistung im Jahr 2025 aufrechtzuerhalten, da der Wettbewerb mit einheimischen Unternehmen intensiver werde. Der US-amerikanische Elektroauto-Hersteller verzeichnete 2024 in China einen jährlichen Verkaufsanstieg von 8,8 Prozent auf ein Rekordhoch von über 657.000 Fahrzeugen. Allein im Dezember stiegen die Verkäufe gegenüber dem Vormonat um 12,8 Prozent auf 83.000 Einheiten, wie Tesla China …