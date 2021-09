Sulzer hatte Ende Mai angekündigt, die Division Applicator Systems abzuspalten und als eigenständiges Unternehmen unter dem neuen Namen Medmix Ende des dritten oder zu Beginn des vierten Quartals an der Börse kotieren zu wollen.Winterthur - Der Industriekonzern Sulzer will Medmix noch in diesem Monat an die Börse bringen. Der erste Handelstag ist für den 30. September geplant, wie das Unternehmen am Montag mitteilte. Zuvor muss noch eine ausserordentliche Generalversammlung den Abspaltungsplänen zustimmen. Sulzer hatte Ende Mai angekündigt, die Division Applicator Systems (APS) abzuspalten und als eigenständiges...

