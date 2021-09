FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 06.09.2021 - 11.00 am



- BARCLAYS CUTS ASHMORE GROUP PRICE TARGET TO 440 (460) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES FRESNILLO PLC PRICE TARGET TO 900 (800) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BERENBERG CUTS ASOS PRICE TARGET TO 6500 (6700) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK CUTS TUI PRICE TARGET TO 3.90 (4.70) EUR - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK CUTS TUI PRICE TARGET TO 335 (410) PENCE - 'HOLD' - GOLDMAN CUTS ASHMORE GROUP PRICE TARGET TO 445 (470) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS BARRATT DEVELOPMENTS PRICE TARGET TO 868 (876) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES BELLWAY PRICE TARGET TO 4124 (4096) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES TAYLOR WIMPEY PRICE TARGET TO 228 (227) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN CUTS ADMIRAL GROUP PRICE TARGET TO 2710 (2730) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN CUTS ASHMORE GROUP PRICE TARGET TO 360 (385) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - JPMORGAN CUTS PHOENIX GROUP PRICE TARGET TO 709 (793) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES DIRECT LINE PRICE TARGET TO 367 (331) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES PRUDENTIAL PRICE TARGET TO 1523 (1466) PENCE - 'NEUTRAL' - RBC RAISES BUNZL PRICE TARGET TO 2450 (2270) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - UBS RAISES PAGEGROUP PRICE TARGET TO 650 (575) PENCE - 'NEUTRAL'



dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob

Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de