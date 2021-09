Das Open Interest an den Gold-Futures-Märkten stieg am Freitag um fast 9.000 Kontrakte und machte damit zwei aufeinanderfolgende Tagesrückgänge wett, wenn man die Flash-Daten der CME Group betrachtet. Im gleichen Zeitraum stieg das Volumen um fast 75.000 Kontrakte, ebenfalls nach zwei Rückgängen in Folge. Gold steht vor weiterem Aufwärtstrend oberhalb ...

Den vollständigen Artikel lesen ...