Nach Informationen des "Tagesspiegel" hat das Bundeswirtschaftsministerium die Förderung bereits abgesegnet. Das Geld kommt aus einem EU-Programm zum Aufbau einer Batteriezell-Fertigung in Europa.Die Bundesregierung will Tesla beim Bau seines neuen Werks für die Fertigung von Batteriezellen in Grünheide bei Berlin mit knapp 1,14 Milliarden Euro unterstützen, berichtet der "Tagesspiegel". Die Mittel stammen aus dem zweiten Europäischen Batteriezellenprogramm (IPCEI), mit dem die EU den Aufbau einer Batteriefertigung in Europa fördern will. Dieses von der Bundesregierung koordinierte Programm hat ...

