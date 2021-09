Eine Umfrage des Marktforschers Civey im Auftrag des Energieunternehmens Octopus Energy hat im August untersucht, was Verbraucher vom Abschluss von Ökostrom-Tarifen abhält. Als besonders kritisch für Ökostrom erwiesen sich dabei ein hoher Preis, aber auch zu wenig Transparenz über die Kriterien im Markt. Von den Befragten gaben 77 Prozent an, bei der Auswahl auf den Preis und die Leistung zu achten. Ökostrom als Kriterium kommt mit knapp 29 Prozent mit großem Abstand an zweiter Stelle. Für fast ...

