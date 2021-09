Wieder soll der Klimaschutz vor Gericht eingeklagt werden. Volkswagen, BMW, Daimler und Wintershall Dea haben eine Aufforderung erhalten, sich zu effektiveren Klimaschutzmaßnahmen zu verpflichten. Tun sie das nicht, werden die Umweltverbände erneut vor Gericht ziehen.Greenpeace und die Deutsche Umwelthilfe leiten eine neue Klimaklage in die Wege. In einer Anklage fordern die beiden Umweltverbände die Automobilkonzerne Volkswagen, Daimler, BMW und den Öl- und Gasförderer Wintershall Dea dazu auf, sich in einer Unterlassungserklärung zum schnelleren Umbau der jeweiligen Unternehmen und Geschäftsmodelle ...

