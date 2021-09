Wie ist die Lebens- und Futtermittelsicherheit in Europa organisiert? Welche Institutionen gibt es in den jeweiligen Ländern? Wofür sind diese zuständig? Das Nachschlagewerk "EU Food Safety Almanac 2021" (zunächst in englischer Sprache) des Bundesinstitutes für Risikobewertung (BfR) gibt einen aktuellen Überblick über die zuständigen Akteure in...

Den vollständigen Artikel lesen ...