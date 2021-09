Dr. Johannes Mayr (Eyb & Wallwitz): Welche Chancen bieten südliche Euro-Länder?

30.08.2021 -

Die südlichen Euro-Länder waren für viele Investoren in den letzten Jahren wenig attraktiv, zumindest was die Geldanlage betrifft. Denn nach der großen Finanz- und Wirtschaftskrise ab 2007 und der Euro-Krise ab 2011 galt das Chance-Risiko-Verhältnis als ungünstig. Das hat sich spätestens mit den Weichenstellungen der europäischen Geld- und Fiskalpolitik in den Jahren vor und in Reaktion auf die COVID-Krise geändert. Interessante Möglichkeiten gibt es dabei in mehreren Marktsegmenten. Vor einer Investition sollten Chancen und Risiken aber klar benannt sein. Für eine sinnvolle Anlage ist dann auch etwas Kreativität nötig ...

Anders als nach der Euro-Krise können die Länder an der Konjunkturerholung nach der COVID-Rezession nun partizipieren. Im zweiten Quartal 2021 fiel der Anstieg der Wirtschaftsleistung sogar deutlich stärker aus als in Deutschland. Diese Entwicklung könnte sich im zweiten Halbjahr und auch 2022 fortsetzen. Dabei kehren sich die zuvor belastenden Faktoren - insbesondere der hohe Anteil des Tourismus und der personennahen Dienstleistungen - im Zuge der Wiedereröffnung um und schieben die Nachfrage an. Die derzeitigen globalen Engpässe in der industriellen Produktion belasten die Länder dagegen weniger stark. Dazu kommen wirtschaftspolitische Weichenstellungen, die in den kommenden Quartalen für ein Aufholprozess sprechen ...