Marketing, Kundensupport und Rekrutierung von Fachkräften: Auf Plattformen wie Instagram, LinkedIn und TikTok lassen sich Nutzer gezielt ansprechen. Große Unternehmen haben das längst erkannt und bauen ihre Präsenz dort aus. Doch viele Mittelständler hadern noch mit der Sichtbarkeit bei Social Media - obwohl die Kosten vergleichsweise günstig sind und der Nutzen hoch sein kann.Von Carsten PeterDas Posten auf sozialen Medien ist für die meisten Menschen Alltag. Alleine in Deutschland sind Millionen Nutzer auf den Plattformen angemeldet. Längst haben Konzerne das Potenzial für sich erkannt und werben auf Plattformen wie Instagram & Co durch Direktwerbung oder Influencer. Doch der Mittelstand tut sich weiter schwer damit, das Potenzial der sozialen Medien zu nutzen. Dabei kann Social Media Mittelständlern helfen, schneller mit Kunden in Kontakt zu treten, effektiver Werbung zu schalten und neue Mitarbeiter ins Unternehmen zu holen.Große Unternehmen sind mittlerweile auf allen Kanälen der sozialen Netze vertreten. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...