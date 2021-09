FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



- MORGAN STANLEY CUTS FOOD BEVERAGE & TOBACCO TO 'UNDERWEIGHT' - MORGAN STANLEY RAISES EUROPEAN AUTOS TO 'OVERWEIGHT' - MORGAN STANLEY RAISES EUROPEAN CAPITAL GOODS TO 'NEUTRAL'



- BERENBERG RAISES GRAFTON GROUP PRICE TARGET TO 1620 (1500) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES MIDWICH GROUP PRICE TARGET TO 710 (630) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS ENQUEST TO 'HOLD' ('BUY') - TARGET 24 (32) PENCE - JPMORGAN RAISES DECHRA PHARMA PRICE TARGET TO 5400 (5200) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES DS SMITH PRICE TARGET TO 577 (557) PENCE - 'OVERWEIGHT' - LIBERUM RAISES DECHRA PHARMACEUTICA PRICE TARGET TO 3960 (3110) PENCE - 'SELL' - LIBERUM RAISES RENEW HOLDINGS PRICE TARGET TO 800 (650) PENCE - 'HOLD' - LIBERUM RAISES SAFESTORE PRICE TARGET TO 1300 (1225) PENCE - 'BUY' - MORGAN STANLEY RAISES ROTORK PRICE TARGET TO 406 (400) PENCE - 'OVERWEIGHT' - RBC RAISES RIGHTMOVE PRICE TARGET TO 560 (540) PENCE - 'UNDERPERFORM' - UBS CUTS OCADO PRICE TARGET TO 2100 (2300) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS RAISES MARKS & SPENCER TO 'BUY' (NEUTRAL) - PRICE TARGET 230 (125) PENCE



