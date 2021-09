"Wir brauchen nicht mehr so viele Stimulierungsmaßnahmen wie früher", sagte der Entscheidungsträger der Bank of England (BOE), Michael Saunders, in seiner geplanten Rede am Dienstag. Weitere Zitate "Die Befürchtung, dass die Fortsetzung der Ankäufe von Vermögenswerten bei einem Verbraucherpreisindex von 4 % die mittelfristigen Inflationserwartungen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...