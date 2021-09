Lugez folgt in dieser Position Remo Gujer, der zum General Manager von Zentral- Osteuropa, Türkei, Israel und Indien berufen wurde.Steinhausen - Bristol Myers Squibb kündigt einen Management-Wechsel an: Michael Lugez übernimmt im September als neuer General Manager die strategische Führung für die Schweiz und Österreich. Er folgt in dieser Position Remo Gujer, der zum General Manager von Zentral- Osteuropa, Türkei, Israel und Indien berufen wurde. Michael Lugez übernimmt ab sofort die Geschäftsführung der Standorte Schweiz...

Den vollständigen Artikel lesen ...