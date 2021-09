DGB und BEE verlangen von der nächsten Bundesregierung, eine ambitionierte Energiewende als zentrale Industriestrategie zu verankern. So könne der Wohlstand von morgen gesichert werden und die Sozialsysteme erhalten bleiben.Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB), die unter dessen Dach organisierten Gewerkschaften ver.di, IG Metall, IB BCE und EVG sowie der Bundesverband Erneuerbare Energie (BEE) haben sich auf gemeinsame Forderungen an die nächste Bundesregierung verständigt. Zentrale Aufgabe der nächsten Legislaturperiode sei es, die ambitionierten Ziele des Klimaschutzes in konkrete Maßnahmen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...