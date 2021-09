In Niedersachsen läuft das Förderprogramm für Batteriespeicher aus. Seit vorigem Herbst hat die Landesregierung Zuschüsse für fast 19.000 Speichersysteme für PV-Anlagen in Höhe von 75 Millionen Euro genehmigt. Bedingung für die Förderung der Batterie-Speicher war dabei der Neubau beziehungsweise der Erweiterung einer Photovoltaik-Anlage um mindestens 4 kW. So entstanden im Rahmen der Batterieförderung nicht nur rund 19.000 Speicher, sondern auch 18.000 neue Photovoltaik-Anlagen in Niedersachsen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...