Der eKMU-X Index stieg in der vergangenen Handelswoche um 0,3 Prozent auf 1067 Punkte.Marktbericht Zürich - Der ausserbörsliche Handel der Zürcher Kantonalbank (ZKB) hat sich in der vergangenen Handelswoche positiv entwickelt. Der eKMU-X Index stieg um 0,3 Prozent auf 1067,13 Punkte. Das Handelsvolumen lag insbesondere dank NZZ deutlich höher bei 2,4 Millionen nach 1,1 Millionen Franken in der Vorwoche. Und die Anzahl der Abschlüsse legte ebenfalls zu, auf 98 von 76.

