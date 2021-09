An drei Fassaden eines Forschungsneubaus sind CIGS-Dünnschicht-Module mit einer Leistung von insgesamt 50 Kilowatt installiert. Die Anlage dient neben der Stromerzeugung auch als Reallabor für die gebäudeintegrierte Photovoltaik.Insgesamt 360 CIGS-Dünnschicht-Module bedecken große Flächen der West-, Süd- und Nordfassade des Neubaus, den das Helmholtz Zentrum Berlin (HZB) errichtet hat. Nun hat das Forschungsinstitut die 50-Kilowatt-Anlage offiziell in Betrieb genommen. Die Anlage dient nicht nur der Stromerzeugung, sondern auch der langfristigen Untersuchung der Photovoltaik-Erträge in Abhängigkeit ...

