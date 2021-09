Hannover - Ex-Verdi-Chef Frank Bsirske kritisiert die Steuersenkungsversprechen von FDP und Union zur Bundestagswahl. Einsparvorschläge zur Gegenfinanzierung von geforderten Steuersenkungen gäbe es bei den Parteien nicht, sagte er dem Tagesspiegel (Mittwochsausgabe).



"Das passt nicht zusammen. Offenbar glauben Laschet und Lindner, sie könnten die Leute verscheißern." Die FDP wolle auf jährliche Steuereinnahmen von 88 Milliarden Euro verzichten, das sei "fernab jeder Realität". Die Union plane Steuersenkungen von 33 Milliarden - mit der Abschaffung des Soli, Senkung der Unternehmenssteuern und besserer Absetzbarkeit von Haushaltshilfen sei das "ein Programm für die Reichen", so Bsirske.



Der ehemalige Verdi-Chef kandidiert bei der Bundestagswahl am 26. September in Niedersachsen für die Grünen.

Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de