Die Schulen sind nach den Sommerferien von einer starken Ansteckungswelle mit dem Coronavirus erfasst worden. In Lenzburg mussten über 600 Primarschulkinder in Quarantäne. Derweil belegen Covid-Patienten mittlerweile 42% der Intensivbetten.Bern - Die Schulen sind nach den Sommerferien von einer starken Ansteckungswelle mit dem Coronavirus erfasst worden. In Lenzburg AG mussten über 600 Primarschulkinder in Quarantäne. Auch andernorts müssen Klassen zuhause bleiben. Eine Ausweitung der Zertifikats-Pflicht würde einen Viertel der Bevölkerung treffen. «Dass das Virus zu Beginn des Schuljahres ohne Schutzkonzepte stark zirkuliert...

Den vollständigen Artikel lesen ...