Der Schweizer Aktienmarkt hat am Dienstag klar schwächer geschlossen. Nach der Eröffnung der US-Börsen nach dem langen Wochenende beschleunigte sich die Talfahrt.Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Dienstag klar schwächer geschlossen. Nach der Eröffnung der US-Börsen nach dem langen Wochenende beschleunigte sich die Talfahrt. Die schwache Entwicklung an der Wall Street drückte auch bei den hiesigen Investoren auf die Kauflaune, die vermehrt Papiere abstiessen. «Seit die Amerikaner wieder da sind, gibt es wieder mehr Volumen und es läuft mehr»...

Den vollständigen Artikel lesen ...