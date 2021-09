Der EUR/USD wertet am Dienstag weiter bis in den Bereich um 1,1800 ab - Die Erholung des Dollars spiegelt den Wiederanstieg der US-Renditen wider - Die Konjunkturerwartungen in Deutschland und der EWU enttäuschen im September - Die Verkäufer diktieren in der ersten Wochenhälfte weiterhin die Regeln rund um die europäische Währung und zwingen den ...

