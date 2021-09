Die Apfelsaison in Brandenburg ist offiziell gestartet - Agrarminister Axel Vogel hat am 2. September die Saison gemeinsam mit dem Gartenbauverband Berlin-Brandenburg und weiteren geladenen Gästen in der Apfelplantage der Havelfrucht GmbH in Glindow eröffnet. Minister Vogel hat dazu aufgerufen, beim Kauf von Äpfeln verstärkt auf heimische Erzeuger zu achten....

Den vollständigen Artikel lesen ...