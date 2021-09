Die Leiter beider Forschungseinrichtungen unterzeichneten am 30. August 2021 in Prag erstmalig eine entsprechende Kooperationsvereinbarung. Ziel der gegenseitigen Vereinbarung ist es die Kompetenzen in der Kulturpflanzenforschung zu bündeln, um gemeinsam vor dem Hintergrund der künftigen Herausforderungen einen Beitrag zu nachhaltigen und resilienten Anbausystemen zu leisten....

