Am 4. November 2021 startet der Vorbereitungslehrgang zum Gästebetreuer/-in im Tourismus mit eidg. Fachausweis am Bildungszentrum Interlaken bzi zum vierten Mal.Interlaken - Am 4. November 2021 startet der Vorbereitungslehrgang zum Gästebetreuer/-in im Tourismus mit eidg. Fachausweis am Bildungszentrum Interlaken bzi zum vierten Mal. In der Tourismusbranche ist momentan eine spezielle Situation zu beobachten. Während einige Sparten aufgrund der Pandemie stark gebeutelt sind und Mitarbeitende in der Eventbranche, Airline, Stadthotellerie in Kurzarbeit sind...

