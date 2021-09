Der Kurs des Bitcoin ist am Tag der Einführung der Kryptowährung als offizielles Zahlungsmittel in El Salvador regelrecht abgestürzt. Viele Handelsbörsen stellten ihre Dienste angesichts der Verkaufswelle ein.Zürich - Der Kurs des Bitcoin ist am Tag der Einführung der Kryptowährung als offizielles Zahlungsmittel in El Salvador regelrecht abgestürzt. Viele Handelsbörsen stellten ihre Dienste angesichts der Verkaufswelle ein. Auf der Handelsplattform Bitstamp notiert ein Bitcoin am Mittwochvormittag bei rund 45'400 US-Dollar, ein Minus von über 12 Prozent zum Vortag. Im Vergleich zur Vorwoche resultiert...

Den vollständigen Artikel lesen ...