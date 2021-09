In ihrer jüngsten Überprüfung des neuseeländischen Bankensektors stellt die Reserve Bank of New Zealand (RBNZ) Schwachstellen in den Bereichen System, Kontrollen und Risikomanagement fest. Die wichtigsten Ergebnisse Die RBNZ hat die Einhaltung der Liquiditätspolitik durch die Banken überprüft und dabei Schwachstellen im System, bei den Kontrollen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...