Der Gouverneur der Bank of Japan (BOJ), Haruhiko Kuroda, erklärte am Mittwoch gegenüber der Zeitung Nikkei, dass er weiterhin für eine lockere Geldpolitik eintreten werde, selbst wenn die Kreditrisiken nachlassen. Wichtige Zitate Die BOJ wird ihre beharrliche Haltung in Bezug auf die Lockerung der Geldpolitik fortsetzen. Dies wird auch nach Abklingen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...