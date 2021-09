Der DXY erreicht neue Mehrtageshöchststände im Bereich von 92,70/75 - Das unmittelbare Ziel liegt bei 93,18, dem Höchststand vor Jackson Hole - Der DXY bleibt gut im Rennen und verzeichnet am Mittwoch bereits den dritten Anstieg in Folge. Die derzeitige Erholung scheint noch weitere Etappen vor sich zu haben, und es wird erwartet, dass er in naher ...

