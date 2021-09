Prof. Dr. Jan Viebig (Oddo BHF): Jackson Hole - "Behind the curve"?

03.09.2021 -

Die Aussagen, die Jerome Powell während des Jackson Hole Symposiums am 27. August 2021 in Wyoming gemacht hat, deuten darauf hin, dass die Federal Reserve Bank die lange erwartete geldpolitische Wende nun endlich einleiten wird. Der Fed-Chairman führte - im gewohnt vorsichtigen Ton - aus, dass die hohen Anleihenkäufe der Notenbank reduziert werden könnten, falls sich die Wirtschaft weiter positiv entwickeln sollte. Die amerikanische Zentralbank zielt darauf ab, gleichzeitig Preisstabilität und ein Maximum an Beschäftigung zu gewährleisten. Die Verbraucherpreise (CPI) sind in den USA in den letzten zwölf Monaten bis Ende Juli 2021 um 5,4% gestiegen. Einzelne Komponenten des Warenkorbes, auf deren Basis der Verbraucherpreisindex berechnet wird, sind zuletzt stark gestiegen. Die Preise für gebrauchte Autos und Lastwagen haben um 41,7% zugelegt, die Energiepreise um 23,8%. Die amerikanische Zentralbank blickt primär auf den Preisindex der Persönlichen Verbrauchsausgaben (PCE), die in den letzten 12 Monaten um 4,2% zugelegt haben. Rechnet man die Preissteigerungen für Nahrung und Energie heraus, dann stieg die PCE-Kernrate (PCE Core) um 3,6% (siehe Darstellung 1). Keine Frage: Die Inflation in den USA bewegt sich auf einem sehr hohen Niveau.

