Zu den sieben Anlagen in Mecklenburg-Vorpommern gehört das bundesweit derzeit größte Photovoltaik-Ausschreibungsobjekt. Die Wemag hat die Projekte zusammen mit der Evangelischen Landeskirche in Württemberg finanziert.Nach zweijähriger Planungs- und Bauzeit hat der in Schwerin ansässige Versorger Wemag sieben Solarparks in Mecklenburg-Vorpommern offiziell in Betrieb genommen. Ihre Gesamtleistung beträgt 165 Megawatt. Die mit 82,6 Megawatt leistungsstärkste Einzelanlage steht in Zietlitz südöstlich von Schwerin. Nach Angaben der Wemag handelt es sich dabei um das derzeit größte Ausschreibungsobjekt ...

