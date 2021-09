Der Dow Jones Industrial notiert im frühen Handel 0,05 Prozent im Plus auf 35 118,57 Punkten.New York - Ohne einheitliche Richtung haben sich die US-Börsen am Mittwoch im frühen Handel präsentiert. Der Dow Jones Industrial notierte mit plus 0,05 Prozent auf 35 118,57 Punkten. Der marktbreite S&P 500 bewegte sich prozentual fast gar nicht bei 4519,51 Punkten. Für den technologielastigen Nasdaq 100 , der am Vortag auf ein Rekordhoch gestiegen war, ging es nun um 0,17 Prozent auf 15 649...

