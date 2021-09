Fachleute halten es für möglich, dass die EZB nach ihrer Zinssitzung das Tempo ihrer monatlichen Anleihekäufe etwas zurücknimmt.Frankfurt - Der Euro hält sich am Donnerstag vor neuen Entscheidungen der Europäischen Zentralbank (EZB) knapp über der Marke von 1,18 US-Dollar. Aktuell kostet die Gemeinschaftswährung 1,1816 Dollar und damit etwas weniger als am Vorabend. Gegenüber dem Schweizer Franken schwächte sich der Euro deutlicher ab. Derzeit wird er zu 1,0878 nach 1,0895 Franken am Mittwochabend gehandelt.

