Der asiatisch-pazifische Raum wird auch 2030 bei den Photovoltaik-Installationen weltweit führend sein, erwarten die Analysten. Indien wird dann nach China und den USA der drittgrößte Markt sein.Einer neuen Analyse von GlobalData zufolge wird China in den nächsten Jahren der weltweit größte Photovoltaik-Markt bleiben. Auf den folgenden Plätzen sehen die Experten die USA, Japan, Deutschland und Indien. In 2030 werde Indien jedoch auf Rank Drei vorrücken, so GlobalData. Das starke Wachstum dort sowie in anderen Schwellenländern, allen voran Vietnam, führe dazu, dass der asiatisch-pazifische Raum ...

