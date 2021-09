Der Versorger hat nahe Regensburg eine Anlage mit 16 Ladepunkten eröffnet, die je 300 Kilowatt Ladeleistung bieten. Den Ladepark überdacht eine Photovoltaik-Anlage mit 37 Kilowatt Leistung.Nahezu im Wochentakt will EnBW bis zum Jahresende neue große Schnellladeparks in Betrieb nehmen. Das hat das Unternehmen jetzt im Rahmen der Internationalen Automobilausstellung (IAA) in München angekündigt. Für 2022 sind bislang 24 Anlagen mit mindestens 16 Ladepunkten projektiert, allesamt mit Photovoltaik-Dach. Zudem baut EnBW bis Ende dieses Jahres weitere 150-200 kleinere Schnellladestandorte mit vier bis ...

Den vollständigen Artikel lesen ...