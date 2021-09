FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 09.09.2021 - 11.00 am



- BARCLAYS RAISES HAYS TO 'OVERWEIGHT' ('EQUAL WEIGHT') - TARGET 195 (120) PENCE - BARCLAYS RAISES PAGEGROUP PRICE TARGET TO 730 (395) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BERENBERG RAISES GRAINGER PLC PRICE TARGET TO 375 (350) PENCE - 'BUY' - CREDIT SUISSE RAISES BOOHOO TO 'OUTPERFORM' - TARGET 350 (340) PENCE - GOLDMAN RAISES B&M PRICE TARGET TO 620 (580) PENCE - 'NEUTRAL' - JEFFERIES CUTS DRAPER ESPRIT TO 'HOLD' ('BUY') - TARGET 1200 (967) PENCE - JEFFERIES CUTS HUNTING PRICE TARGET TO 300 (350) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN RAISES CONVATEC TO 'OVERWEIGHT' ('NEUTRAL') - TARGET 272 (229) PENCE - JPMORGAN RAISES GRAINGER PLC PRICE TARGET TO 370 (350) PENCE - 'OVERWEIGHT' - ODDO BHF STARTS ASTON MARTIN WITH 'NEUTRAL' - PRICE TARGET 2000 PENCE - PEEL HUNT CUTS GENUS TO 'HOLD' ('BUY') - TARGET 5500 PENCE - RPT/SOCGEN RAISES ASTRAZENECA PRICE TARGET TO 15000 (12000) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES SSE PLC PRICE TARGET TO 1570 (1475) PENCE - 'NEUTRAL'



dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob

Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de