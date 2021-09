Die Talfahrt an der Schweizer Aktienbörse geht weiter. Der SMI eröffnete am Donnertag erneut satt im Minus, fiel klar unter die Marke von 12'200 Punkten.Zürich - Auch am Donnerstag geht es an der Schweizer Aktienbörse abwärts. Der Leitindex SMI näherte sich im frühen Handel der Marke von 12'100 Punkten bis auf wenige Zähler, vermochte sich danach aber etwas zu stabilisieren. Laut Händlern gibt es mehrere Gründe für den seit Dienstag anhaltenden Abwärtstrend. Zu den Konjunktursorgen infolge von Corona und Ängsten, die US-Notenbank könne früher als...

