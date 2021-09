Vor einem oder gar zwei Jahrzehnten war eine Wiederbelebung der Raumfahrt schwer vorstellbar. Die Blütezeit des Weltraumwettlaufs in den 60er und 70er Jahren war vorbei, das Space Shuttle wurde ausgemustert, und die einzigen, die an Starts interessiert waren, waren Regierungen. Die Zahl der Orbitalstarts in den USA sank von etwa 40 pro Jahr in den späten 1990er Jahren auf weniger als 20. Das Geschäft lief so schlecht, dass Lockheed Martin und Boeing, einst die Schwergewichte der Branche, ihre Tätigkeiten ...

