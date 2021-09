Die Baywa r.e. hat Windpark Lyngsåsa in Südschweden in Betrieb genommen. Mit einer Nennleistung von 94,6-MW ist er der größte Windpark des Unternehmens in Europa. Lyngsåsa besteht aus 22 Windenergieanlagen des Typs Vestas V150. Der von dem Windpark erzeugte Strom entspreche bilanziell dem Jahresverbrauch von 80.000 europäischen Durchschnittshaushalten, so das Baywa r.e.Håkan Wallin, CEO von BayWa r.e. Nordic AB, berichtet, das Projekt sei über mehrere Jahre von der grünen Wiese ("Greenfield") her ...

