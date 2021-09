Der Euro hat sich am Donnerstag nur wenig bewegt. Geldpolitische Entscheidungen der EZB konnten dem Kurs keine neue Richtung geben.Frankfurt - Der Euro hat sich am Donnerstag nur wenig bewegt. Geldpolitische Entscheidungen der Europäischen Zentralbank konnten dem Kurs keine neue Richtung geben. Am Nachmittag wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1814 US-Dollar gehandelt und damit in etwa auf dem gleichen Niveau wie am Morgen. Gegenüber dem Franken verloren die beiden Hauptwährungen leicht an Terrain. Das EUR/

Den vollständigen Artikel lesen ...