Die wichtigsten Indizes an der Wall Street eröffneten in der Nähe der Schlussstände vom Mittwoch - Der S&P 500 Real Estate Index fiel um mehr als 1 % - Die positiven Daten aus den USA konnten die Marktstimmung nicht verbessern - Die wichtigsten Aktienindizes in den USA begannen den Tag am Donnerstag unverändert, da die Anleger auf den nächsten ...

