Der September ist Traubenmonat. In den produzierenden Gebieten des Mittelmeerraumes ist Haupternte- und Vermarktungszeit. Mit dem rückläufigen Sortiment an Sommerobst stehen Trauben bei den Ketten des Lebensmitteleinzelhandels in Deutschland stark im Fokus, so die Agrarmarkt Informations-Gesellschaft mbH (AMI). Bildquelle: Shutterstock.com Erneut wirbt der Handel in der 36. Woche...

