Anhand der Proberodungen in den Ländern sowie eines durchschnittlichen Korrektivfaktors wurde die Kartoffelernte ermittelt. Eine gesonderte Erfassung der Anbaufläche nach früh-, mittelfrüh- bis spätreifenden Kartoffeln erfolgt seit 2010 nicht mehr. Entwicklung der Hektarerträge von Kartoffeln 2009 bis 2020. Grafik © BLE In den Ländern, in denen keine...

Den vollständigen Artikel lesen ...