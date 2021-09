Ein Telefongespräch zwischen US-Präsident Joe Biden und Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping wurde an den Devisenmärkten positiv aufgenommen.Frankfurt - Der Euro notiert am Freitag weiter stabil über der Marke von 1,18 US-Dollar. Am Morgen kostet die Gemeinschaftswährung 1,1833 Dollar und damit in etwa so viel wie am Vorabend. Zum Franken notiert der Euro bei 1,0843 Franken nach 1,0848 Franken am Vorabend. Der Dollar kostet 0,9162 Franken nach 0,9170 am späten Donnerstabend. Ein Telefongespräch zwischen US-Präsident Joe Biden und...

