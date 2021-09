Der am 21. Juli bei 2,217 Euro begonnene Aufwärtstrend endete am 26. August bei 2,496 Euro. Gewinnmitnahmen brachten den Kurs wieder nach unten, aber im Bereich um 2,38 Euro war es schon wieder ruhig und die Aktie befindet sich inzwischen wieder in einem ansteigenden Trend. Im Moment steht die Telefónica Deutschland-Aktie ISIN: DE000A1J5RX9 kurz vor dem Widerstand bei 2,50 Euro und jetzt wird es spannend, ob der vierte Anlauf jetzt funktioniert. ...

