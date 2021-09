Das 6-Monats-Hoch konnte von Vonovia ISIN: DE000A1ML7J1 am 23. August mit einem Kurs von 60,96 Euro notiert werden und danach ging es steil bergab. Am 09. September konnte man wieder eine Tief bei 52,68 Euro sehen und es gab eine kleine Gegenwehr, die man jetzt vielleicht für einen kurzen Trade nutzen kann. Sollte es wieder bis nah an den Widerstand nach oben gehen, ist die Differenz relativ gering und es macht nur Sinn diesen Trade mit einem Hebel ...

Den vollständigen Artikel lesen ...