Der SMI legt gegen 9.15 Uhr 0,32 Prozent auf 12'155,09 Punkte zu.Zürich - Nach den Verlusten der Vortage kommt es am Schweizer Aktienmarkt zum Wochenausklang zunächst zu einer Stabilisierung. Im frühen Handel legt der Schweizer Leitindex SMI etwas zu. Thema an den Finanzmärkten bleiben die geldpolitischen Aussagen der EZB am Vortag. Die Europäische Zentralbank hatte beschlossen, dass der Kauf von Anleihen im Rahmen des Notprogramms im vierten Quartal etwas...

