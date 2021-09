Ein Telefongespräch zwischen US-Präsident Joe Biden und Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping wurde an den Devisenmärkten positiv aufgenommen.Frankfurt - Der Kurs des Euro hat am Freitag etwas zugelegt. Am Vormittag erreicht die Gemeinschaftswährung ein Tageshoch bei 1,1846 Dollar. Der Kurs liegt aber nur leicht über dem Niveau vom Vorabend. Auch zum Schweizer Franken hat der US-Dollar etwas an Terrain eingebüsst. Aktuell kostet der «Greenback» 0,9158 Franken, nach 0,9170 Franken am Vorabend. Das Euro-Franken-Paar bewegt sich kaum und...

