FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 10.09.2021 - 11.00 am



- BARCLAYS CUTS EASYJET PRICE TARGET TO 685 (940) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS CUTS LANCASHIRE HLDGS PRICE TARGET TO 871 (907) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS PHOENIX GROUP PRICE TARGET TO 800 (819) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS SABRE INSURANCE PRICE TARGET TO 261 (264) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS CUTS SMITH & NEPHEW PRICE TARGET TO 1800 (1825) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES ADMIRAL GROUP TARGET TO 3061 (2751) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RAISES AVIVA PRICE TARGET TO 505 (467) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES COMPUTACENTER TARGET TO 2900 (2550) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RAISES DIRECT LINE PRICE TARGET TO 344 (342) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES HISCOX PRICE TARGET TO 1001 (916) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RAISES JUST GROUP PRICE TARGET TO 105 (95) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RAISES M&G PRICE TARGET TO 219 (194) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES MEDICLINIC INTERNATIONAL TARGET TO 370 (365) P - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES PRUDENTIAL PRICE TARGET TO 1733 (1570) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES SPIRE HEALTHCARE TO 'OVERWEIGHT' ('EW') - TARGET 280 (165) P - BARCLAYS RAISES ST JAMES'S PLACE TARGET TO 1575 (1355) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BERENBERG CUTS ASHMORE GROUP PRICE TARGET TO 330 (340) PENCE - 'SELL' - BERNSTEIN RAISES OCADO PRICE TARGET TO 2110 (2080) PENCE - 'OUTPERFORM' - CREDIT SUISSE INITIATES NETWORK INTL WITH 'OUTPERFORM' - TARGET 460 PENCE - GOLDMAN RAISES IMPERIAL BRANDS PRICE TARGET TO 1750 (1640) PENCE - 'NEUTRAL' - LIBERUM RAISES SIG TO 'BUY' ('HOLD') - TARGET 65 (54) PENCE - RPT/CREDIT SUISSE CUTS IAG PRICE TARGET TO 195 (256) PENCE - 'OUTPERFORM'



dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob

Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de